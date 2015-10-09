Чемпион Казахстана по футболу определился с клубом на новый сезон

Стало известно, где бывший футболист сборной Казахстана Тимур Досмагамбетов продолжит карьеру, сообщают Vesti.kz.

По информации источника, 36-летний защитник близок к подписанию нового контракта с кокшетауским "Окжетпесом", за который выступал в минувшем сезоне.

"Ожидается, что футболист продлит соглашение после назначения нового главного тренера кокшетауского клуба, имя которого должно быть объявлено в ближайшие дни. По имеющейся информации, воспитанник "синегорцев" подпишет контракт сроком на один год", — пишет источник.

В минувшем сезоне Досмагамбетов провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и оформил столько же ассистов. "Окжетпес" завершил чемпионат на восьмом месте, набрав 35 очков.

Тимур Досмагамбетов — воспитанник кокшетауского футбола. В своей карьере он выступал за "Аксу" (Степногорск), "Актобе", "Восток", "Тараз", "Тобол", "Ордабасы", "Шахтёр" (Караганда), "Астану", в составе которой стал чемпионом Казахстана (2022).

За сборную Казахстана Досмагамбетов сыграл 21 матч и отдал одну голевую передачу. По оценке Transfermarkt, его стоимость составляет 100 тысяч евро.

