Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 11:44
 

Чемпион Казахстана по футболу определился с клубом на новый сезон

  Комментарии

Поделиться
Чемпион Казахстана по футболу определился с клубом на новый сезон ©ФК "Астана"

Стало известно, где бывший футболист сборной Казахстана Тимур Досмагамбетов продолжит карьеру, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Стало известно, где бывший футболист сборной Казахстана Тимур Досмагамбетов продолжит карьеру, сообщают Vesti.kz.

По информации источника, 36-летний защитник близок к подписанию нового контракта с кокшетауским "Окжетпесом", за который выступал в минувшем сезоне.

"Ожидается, что футболист продлит соглашение после назначения нового главного тренера кокшетауского клуба, имя которого должно быть объявлено в ближайшие дни. По имеющейся информации, воспитанник "синегорцев" подпишет контракт сроком на один год", — пишет источник.

В минувшем сезоне Досмагамбетов провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и оформил столько же ассистов. "Окжетпес" завершил чемпионат на восьмом месте, набрав 35 очков.

Тимур Досмагамбетов — воспитанник кокшетауского футбола. В своей карьере он выступал за "Аксу" (Степногорск), "Актобе", "Восток", "Тараз", "Тобол", "Ордабасы", "Шахтёр" (Караганда), "Астану", в составе которой стал чемпионом Казахстана (2022).

За сборную Казахстана Досмагамбетов сыграл 21 матч и отдал одну голевую передачу. По оценке Transfermarkt, его стоимость составляет 100 тысяч евро.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Турин   •   Регулярный чемпионат, мужчины
27 декабря 19:00   •   не начат
Торино
Торино
(Турин)
- : -
Кальяри
Кальяри
(Кальяри)
Кто победит в основное время?
Торино
Ничья
Кальяри
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!