Бывший защитник молодежной сборной Украины продолжит карьеру в Казахстане

Футбольный клуб "Махтаарал" в ближайшее время должен представить Артура Западню, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как отмечает источник, защитник согласовал условия и находится в расположении клуба.

31-летний украинец всю игровую карьеру проводил на родине - выступал за "Десну", "Волынь", "Львов", "Верес", "Сумы", "Ворсклу", "Ильичевец". Последним его клубом был "Металлист 1925". Сыграл пять матчей за молодежную сборную Украины в период 2009-2011 годов.

Напомним, "Махтаарал" вышел в КПЛ со второго места. Также в высший дивизион пробился "Аксу". А вот в первую лигу отправились "Кайсар" и "Жетысу". В межсезонье команду возглавил Андрей Ферапонтов.