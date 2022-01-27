Бывшие футболисты КПЛ попали в топ-7 возвращенцев

Телеграм-канал "Родны футбол. Футбол Беларусi" представил топ-7 футболистов, которые вернулись в чемпионат Беларуси в этом сезоне. Среди них оказались и знакомые казахстанским болельщикам игроки, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это Алексей Залеский и Гегам Кадимян, выступавшие в предыдущем сезоне за "Каспий" и "Кайсар" соответственно. К слову, Макась, перешедший из "Судувы" в "Гомель", защищал цвета "Атырау" в 2016 году.

Топ-7 возвращенцев выглядит так:

Евгений Березкин ("Лиепая" - "Торпедо-БелАЗ")

Алексей Залеский ("Каспий" - "Торпедо-БелАЗ")

Олег Веретило ("Лиепая" - "Витебск")

Александр Макась ("Судува" - "Гомель")

Денис Садовский ("Томь" - "Гомель")

Максим Шило ("Дордой" - "Минск")

Гегам Кадимян ("Кайсар" - "Неман")

Добавим, что "Каспий" занял восьмое место в КПЛ-2021, а "Кайсар" финишировал на предпоследнем, 13-м месте и отправился в первую лигу.

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