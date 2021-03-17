"Было предложение из Казахстана". Бывший футболист московского "Спартака" рассказал о своем будущем

Бывший полузащитник московского "Спартака" Джано Ананидзе рассказал о планах на будущее. Игрок имел вариант продолжения карьеры в чемпионате Казахстана.

"Вернулся в Грузию, попросил батумское "Динамо" взять меня для тренировок, так как хотел на поле. Они согласились. Почти две недели уже тренируюсь с ними. Хочу набрать форму. Почти скинул уже все лишние килограммы. Тренируюсь, плюс продолжаю делать программу, которую мне кидает Влад.

Были предложения из Турции, Казахстана, Эмираты звонили на днях. Но не хочу пока никуда ехать, так как формы нет, разобранный. Надо пройти полноценный сбор, включиться в ритм и играть. Поэтому сейчас я в Батуми. Был бы не против здесь остаться. Мне бы этого хотелось. Если я с ними подпишусь, то буду рад, но решение принимать им. Сейчас пауза на сборные, кстати, желаю пацанам удачи, хочу попробовать поиграть за "Динамо" в товарищеских матчах.

Но одно дело просто тренироваться, другое - полноценный контракт. Хочу, чтобы это побыстрее случилось, чтобы я был сконцентрирован только на футболе. Хочется играть. Так что я с удовольствием останусь здесь, если, конечно, мне завтра из мадридского "Реала" не позвонят", - приводит слова игрока "Чемпионат".

28-летний полузащитник выступал за "Спартак" в период 2009-2019 годов. Также в его карьере были российские "Ростов", "Крылья Советов" и кипрский "Анортосис". Поиграл за все юношеские, молодежную и национальную сборные Грузии.

Напомним, что в межсезонье "Астана" проявляла интерес к действующим игрокам "Спартака" - вратарю Александру Селихову и защитнику Илье Кутепову, но оба отказались от перехода в казахстанский клуб.

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