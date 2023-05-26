Будут ли перемены в руководстве "Актобе"? Появились подробности

Телеграм-канал "Серый CARDINAL" сообщает, что председатель правления футбольного клуба "Актобе" Ерлан Джамантаев остается на своем посту, передают Vesti.kz.
Ранее отмечалось, что он хотел покинуть клуб из-за проблем со здоровьем.
"Ерлан Джамантаев остается руководителем ФК "Актобе".
В скором времени его команде предстоит старт в Лиге конференций УЕФА. Актюбинцы, несмотря на потери очков, продолжают борьбу за чемпионский титул.
С другой стороны, официальной информации о предстоящем уходе Ерлана Айтпаевича с поста председателя правления АО "ОФК "Актобе" не публиковалось. Единственный наиболее достоверный источник, это его блиц-интервью одному из пабликов. При Джамантаеве Актобе" впервые за семь лет достиг пьедестала почета, и за восемь лет серебряных медалей", - пишет источник.
Ранее Джамантаев работал на различных должностях в федерации футбола, тренировал футзальный клуб "Ушкын-Искра" и сборную Казахстана по пляжному футболу.
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