Бразильский полузащитник направился в новый клуб из Казахстана

Стали известны некоторые подробности по новичку "Кайсара" Микеасу Эваристо, передают Vesti.kz.

По информации AmanVIBE, 24-летний бразильский полузащитник уже вылетел в Казахстан.

"Понятно, что в ближайшем матче он участия не примет, однако тренерский штаб волков скоро получит ещё одну опцию в составе", - пишет источник.

Напомним, что "Кайсар" объявил о трансфере Эваристо ещё 3 апреля. До этого футболист играл на родине за команды "Баия", "Америка", "Итуано", "Крисиума" и "Ферровиария".

"Кайсар" занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав три очка после пяти матчей. Следующую игру кызылординцы проведут на своём поле с "Алтаем" 19 апреля, начало - в 19:00.

