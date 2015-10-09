Бразильский полузащитник направился в новый клуб из Казахстана

Стали известны некоторые подробности по новичку "Кайсара" Микеасу Эваристо, передают Vesti.kz.
По информации AmanVIBE, 24-летний бразильский полузащитник уже вылетел в Казахстан.
"Понятно, что в ближайшем матче он участия не примет, однако тренерский штаб волков скоро получит ещё одну опцию в составе", - пишет источник.
Напомним, что "Кайсар" объявил о трансфере Эваристо ещё 3 апреля. До этого футболист играл на родине за команды "Баия", "Америка", "Итуано", "Крисиума" и "Ферровиария".
"Кайсар" занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав три очка после пяти матчей. Следующую игру кызылординцы проведут на своём поле с "Алтаем" 19 апреля, начало - в 19:00.
Премьер-Лига Казахстана 2026 • Казахстан, Кызылординская обл., Кызылорда • Тур 6, мужчины
19 апреля 19:00 • не начат
