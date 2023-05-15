Бразильский нападающий сделал заявление о предложении от сборной Казахстана

Бразильский нападающий "Кайрата" Жоао Пауло в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал возможность сыграть за сборную Казахстана по футболу. 34-летний форвард алматинского клуба добавил, что открыт к предложениям.
- Вероятно, сейчас очень много болельщиков хотели бы видеть вас в сборной Казахстана. Открыт ли этот вопрос для вас, если да, то есть ли какое-то развитие по вашему привлечению в сборную?
- Сейчас я больше сфокусирован на работе в клубе. Но, конечно же, если будут конкретные разговоры о возможности сыграть за сборную Казахстана - я открыт к этому. Но не все зависит от меня, это зависит от многих людей. Я готов рассматривать это предложение.
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Жоао Пауло на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана. На счету форварда "Кайрата" восемь забитых мячей.
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