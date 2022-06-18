Бердыев начал переговоры с новым клубом после ухода из "Кайрата"

Курбан Бердыев может возглавить иранский футбольный клуб "Трактор" из Тебриза, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации пресс-службы клуба, изначально велись переговоры с другим тренером. Но когда тот отказался от предложенного контракта, "Трактор" переключился на переговоры с Бердыевым.

Отмечается, что Бердыев стал основным кандидатом на пост главного тренера, стороны примут окончательное решение о сотрудничестве в ближайшие дни.

Об уходе Бердыева из "Кайрата" было объявлено 6 июня. Алматинский клуб уже определился с его преемником.

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