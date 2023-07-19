Беда не приходит одна. Казахстанский клуб получил трансферный бан

На актауский футбольный клуб "Каспий" наложен трансферный бан. Об этом сообщает телеграм-канал "Гол емес".
"Беда не приходит одна: помимо отставки главного тренера Игоря Ангеловски после матча с "Жетысу" в актауском клубе возникла еще одна сложная ситуация - клубу запретили регистрировать новичков. При этом "Каспий" все же успел подписать и дозаявить Аязбаева, Набиханова, Таипи и Черняка", - пишет источник.
Стало известно о потасовке в клубе КПЛ и отставке главного тренера
Ранее главный тренер "Каспия" Игор Ангеловски объявил о своей отставке. Актауский клуб с десятью очками занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице.
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