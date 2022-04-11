"Бахтиер скромный и отзывчивый". Новичок "Кайрата" - о победе над "Каспием" и Зайнутдинове в ЦСКА

Новичок "Кайрата" полузащитник Антон Крачковский в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился своими впечатлениями от матча пятого тура чемпионата Казахстана против "Каспия" (1:0). Также российский игрок рассказал о тренировках с Бахтиером Зайнутдиновым в ЦСКА, где он начинал свою карьеру.

"Тяжелая игра, "Каспий" хорошо владел мячом. Но главное победили, хотя могли забить еще. Что касается моей адаптации, все нормально, меня подбадривают игроки, тренерский штаб. Атмосфера на "Центральном" прекрасная, поддержка - супер!" - так Крачковский прокомментировал победу над "Каспием".

19-летний футболист ранее выступал за московский ЦСКА и там он познакомился с игроком сборной Казахстана Зайнутдиновым:

"Да, мы с ним пересекались в ЦСКА, не так часто, но все же тренировались вместе. Бахтиер хороший игрок, но особо я бы отметил его человеческие качества - он скромный, добрый, отзывчивый, всегда готов помочь. Хотел бы снова сыграть с ним? Надо стараться, работать, а там как бог даст".

Добавим, что "Кайрат" по итогам пяти туров возглавил турнирную таблицу чемпионата Казахстана, набрав 11 очков. Следующий матч алматинцы проведу 16 апреля, на выезде они сыграют с "Тоболом".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Кайрат 5 3 2 0 5-1 11 2 Шахтер 4 3 1 0 10-2 10 3 Тобол 5 3 1 1 7-3 10 4 Каспий 5 3 1 1 4-2 10 5 Астана 5 3 0 2 6-5 9 6 Ордабасы 5 2 1 2 7-5 7 7 Атырау 5 2 1 2 4-4 7 8 Актобе 5 2 1 2 5-6 7 9 Тараз 5 1 2 2 3-4 5 10 Аксу Ак 4 1 1 2 3-4 4 11 Акжайык 4 1 1 2 1-3 4 12 Кызыл-Жар 5 1 1 3 2-5 4 13 Туран 4 0 2 2 0-4 2 14 Махтаарал 5 0 1 4 3-12 1 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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