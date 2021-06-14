Бабаян высказался об упущенной победе и рассказал о провокации со стороны "Астаны"

Главный тренер "Тобола" Григорий Бабаян прокомментировал ничью в матче против "Астаны". Встреча, прошедшая в столице Казахстана в рамках 15-го тура КПЛ, завершилась со счетом 1:1, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Хороший матч, битва лидеров - очень нервная игра. Очень хороший первый тайм провели, за исключением последних пяти минут. Забили хороший гол. Малейшая потеря концентрации, класс футболистов "Астаны", конечно, сказались. Получили гол с пенальти.

Второй тайм прошел довольно-таки ровно. Да, конечно, несколько моментов было для того, чтобы выиграть матч, но в таких матчах важно не проиграть.

Ребята показали характер, думаю, что мы ни в чем не уступили "Астане", и по организации игры, и в целом по моментам мы играли достойно и ребята молодцы. Сделали всего три замены, потому что очень сложно было входить в такой матч, это первое. Второе, никто так явно не выпадал 70-75 минут, довольно-таки ровно играли, не хотелось что-то менять, нарушать организацию и дисциплину. Поменял Манзорро, потому что соперник начал его откровенно провоцировать. Так как игрок уже был на карточке, "от греха подальше" решил сразу его поменять, хотя Жереми хотел играть и тоже понимал, что идет открытая провокация. Конечно, он был сильно расстроен после игры, но в целом провел очень хороший матч, как и все игроки.

Хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые подарили нам хорошую атмосферу на стадионе. Мы не чувствовали, что играли на выезде", - приводит его слова пресс-служба клуба.

Напомним, что в следующем туре, 18 июня, "Астана" в гостях сыграет с "Атырау", а "Тобол" на следующий день дома примет "Жетысу". С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!