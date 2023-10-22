Бабаян высказался о победе "Астаны" на 96-й минуте матча

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян рассказал об итогах матча против "Жетысу" в рамках 25-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.
Встреча прошла на "Астана Арене" и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Победный гол был забит на 90+6-й минуте.
"Как всегда тяжелый матч после игр сборных. Получился матч нереализованных моментов. В первом тайме должны были забивать 3-4 гола. К сожалению, во втором тайме сразу пропустили. Хорошо, что в концовке дожали, потому что было много моментов. Не совсем понял почему в моменте с Йованчичем арбитр VAR Кучма не подсказал главному судье о пенальти, вместо этого Душану дали желтую карту за разговоры. Совсем непонятное решение.
В целом, сложно в плане того, что сборники вернулись с повреждениями: Ян травмирован, Аслан простужен, Томашевич с травмой, Куат пропускал матч из-за перебора желтых, Абзал и Марочкин получили большую нагрузку, также Томасов заболел перед этим матчем. Большая группа футболистов выбыла.
Много эмоций потратили в сборной, в связи с тем, что два матча на выезде было, плюс - это яркая победа Казахстана. Пользуясь моментом, хотелось бы поздравить всех с победой сборной Казахстана над Финляндией! Понимали, что эмоционально всем ребятам будет тяжело, поэтому дали многим передохнуть. Главное, что выиграли и надеемся, что у нас не будет травмированных игроков после сегодняшней игры", - приводит слова Бабаяна пресс-служба столичного клуба.
В заключительном 26-м туре, 29 октября, "Астана" на выезде сыграет с "Шахтером", а "Жетысу" отправится в гости к "Актобе".
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