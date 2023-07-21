Аймбетов готов продолжить карьеру в чемпионате Турции

Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов заинтересован в продолжении карьеры в турецкой Суперлиге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Правило отмены статуса легионера для казахстанцев в чемпионате Турции открывает новые возможности для игроков. Интерес к футболистам сборной Казахстана уже появляется и в частности предложения поступали по Бахтиеру Зайнутдинову и Нуралы Алипу.

Это направление интересно и Абату Аймбетову. Форвард "Астаны" давно желает попробовать себя в зарубежной лиге. Сразу после введения нового правила в Турции представители игрока начали изучать рынок и потенциальные варианты для его трудоустройства. На данный момент конкретики нет, но работа продолжается.

При хорошем предложении Абат может уехать и в летнее трансферное окно, но более вероятный сценарий - переход зимой, поскольку в этот период нападающий скорее всего станет свободным агентом. Кроме того, сейчас Аймбетов необходим "Астане" и он сам мотивирован, поскольку клуб выступает в еврокубках и может пробиться в групповую стадию одного из турниров.

Добавим, что нынешний сезон складывается для 27-летнего форварда достаточно успешно. У Аймбетова шесть голов и три ассиста в 16 матчах КПЛ, а также один гол в двух матчах квалификации ЛЧ. Также нападающий отметился за сборную Казахстана двумя мячами в трех играх отборочного этапа ЧЕ-2024.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 16 12 3 1 34-11 39 2 Астана 16 12 2 2 23-13 38 3 Актобе 15 9 4 2 28-13 31 4 Кайрат 15 8 3 4 29-22 27 5 Кызылжар 14 8 1 5 15-12 25 6 Тобол 14 7 2 5 17-18 23 7 Атырау 15 6 4 5 18-19 22 8 Кайсар 15 6 2 7 18-19 20 9 Жетысу 15 6 1 8 15-23 19 10 Шахтер 15 4 3 8 17-21 15 11 Окжетпес 16 4 2 10 14-21 14 12 Мактаарал 16 3 2 11 15-23 11 13 Каспий 15 2 4 9 15-27 10 14 Аксу Пв 15 2 1 12 11-27 7 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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