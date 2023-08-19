Аутсайдер КПЛ одержал сенсационную победу и поднялся со дна

ФК "Аксу" одержал разгромную победу в чемпионате Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 19 августа, в рамках 20 тура КПЛ павлодарский клуб на своем поле принимал "Атырау", который является крепким середняком турнира, и сенсационно выиграл со счетом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Лима Маилсон, отличившийся на 16 и 57 минутах. Также по разу забили Гарсия Брайан (69 минута) и Андрей Соловей (76). За гостей же единственный мяч провел Евгений Козлов (38).

С подробной статистикой матча можно ознакомиться здесь.

Одержав победу, "Аксу", который был аутсайдером КПЛ, поднялся с последнего 14 места на 12-е. "Атырау" же остался на шестом. Подробная турнирная таблица доступна ниже.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 18 14 3 1 39-14 45 2 Актобе 19 11 6 2 36-18 39 3 Астана 18 12 3 3 23-14 39 4 Кызылжар 19 10 3 6 21-17 33 5 Кайрат 19 9 5 5 35-29 32 6 Атырау 20 7 6 7 22-26 27 7 Тобол 17 8 2 7 20-22 26 8 Кайсар 19 7 3 9 22-23 24 9 Жетысу 19 7 3 9 19-27 24 10 Шахтер 20 6 5 9 24-26 23 11 Окжетпес 19 5 2 12 16-26 17 12 Аксу Пв 20 4 3 13 20-34 15 13 Каспий 20 3 5 12 21-34 14 14 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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