Аутсайдер КПЛ одержал сенсационную победу и поднялся со дна

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 20
Голы:Маилсон (Осучукву), 16 (1:0); Козлов (Наджарян), 38 (1:1); Маилсон (Осучукву), 57 (2:1); Сильва (Кобзарь), 69 (3:1); Соловей (Кобзарь), 76 (4:1)
ФК "Аксу" одержал разгромную победу в чемпионате Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 19 августа, в рамках 20 тура КПЛ павлодарский клуб на своем поле принимал "Атырау", который является крепким середняком турнира, и сенсационно выиграл со счетом 4:1.
В составе победителей дубль оформил Лима Маилсон, отличившийся на 16 и 57 минутах. Также по разу забили Гарсия Брайан (69 минута) и Андрей Соловей (76). За гостей же единственный мяч провел Евгений Козлов (38).
С подробной статистикой матча можно ознакомиться здесь.
Одержав победу, "Аксу", который был аутсайдером КПЛ, поднялся с последнего 14 места на 12-е. "Атырау" же остался на шестом. Подробная турнирная таблица доступна ниже.
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