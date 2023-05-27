Аутсайдер КПЛ одержал победу

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 11
Голы:Осучукву, 38 (1:0); Адиль (Стоянович), 64 (1:1); Осучукву (Обилор), 67 (2:1)
В Павлодаре состоялся матч 11 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Местный "Аксу" принимал на своем поле талдыкорганский "Жетысу" и выиграл со счетом 2:1.
Чиди Осучукву вывел хозяев вперед на 38 минуте. Аслан Адиль сравнял на 64-й. Но на 67 минуте Осучукву оформил дубль и забил победный мяч.
Подробную статистику матча можно посмотреть здесь.
Эта победа стала для "Аксу" второй в сезоне. Команда набрала три очка, но осталась на предпоследнем месте в КПЛ. Подробнее с положением команд можно ознакомиться ниже.
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