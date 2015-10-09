В "Астане" сделали заявление о трансфере игрока европейской сборной

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о трансфере полузащитника сборной Боснии и Герцеговины Ивана Башича.

Наставник столичного клуба отметил, что поиск игрока в эту позицию начался еще в прошлом сезоне:

"Мы еще прошлым летом планировали усилить эту позицию, но из-за финансовых проблем не смогли. Пришлось тогда Алексу Амановича переквалифицировать в опорника. Были попытки и минувшей зимой взять кого-то, но опять же не было финансовых возможностей.

Очень рады, что взяли футболиста такого уровня, надеемся, что он нам поможет. Опять же, хочу отметить, что трансфер стал возможен благодаря усилиям Саяна Хамитжанова, который вернулся в клуб. Башич добавит конкуренции в этой позиции. Но ему сейчас нужно время набрать кондиции, поскольку последний раз он играл 10 июня за сборную, а затем отдыхал".