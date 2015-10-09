"Астана" нашла топ-усиление. Новичок станет угрозой для лидеров команды

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Иван Башич пополнил состав "Астаны" и стал первым летним трансфером столичного клуба. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему это отличная сделка и кого легионер может вытеснить из состава своей новый команды.

Григорий Бабаян уже не первый год искал полузащитника именно с такими характеристиками, как у Башича. В прошлом году у "Астаны" возникал очевидный дефицит кадров в центре поля. В связи с этим, вынужденно в опорную зону двигали профильного защитника Алексу Амановича.

Башич универсальный полузащитник, по функциям - скорее восьмой номер. Спокойно чувствует себя под давлением, сохраняет мячи, может продвигать мяч на ведении, исполняет стандарты, плюс - он левоногий хавбек.

Да, в Башиче есть нечто схожее с Назми Грипши, но при этом, он может лучше играть с глубины, плюс комфортнее чувствовать себя в силовой игре. У Ивана за плечами три стабильных, крепких сезона в РПЛ, где он всегда был игроком основы "Оренбурга". Суммарно у хавбека 86 матчей за российский клуб, 4 гола и 7 ассистов.

Босниец точно добавит вариативности и конкуренции в среднюю линию "Астаны". И его приход в том числе должен чуть взбодрить того же Грипши и Макса Эбонга, которые последний год не имели альтернатив и знали, что так или иначе они будут в основе.

Кроме того, Башич актуален и как игрок своей сборной. Он регулярно вызываются в команду Боснии и Герцеговины (отыграл почти все матчи в прошлом цикле Лиги наций).

По всем параметрам это действительно выглядит отличным, необходимым и своевременным приобретением, ведь скоро столичный клуб ждет старт в еврокубках. При этом, судя по всему одним трансфером Башича "Астана" не ограничится, в скором времени столичный клуб должен презентовать еще одного новичка в линию атаки.