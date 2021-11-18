В "Астане" раскрыли обстоятельства ухода Тихонова и реакцию на дисквалификацию

Генеральный директор "Астаны" Тастанбек Есентаев рассказал об обстоятельствах ухода Андрея Тихонова с поста главного тренера столичного клуба. Его слова приводит "Чемпионат".

- Очень хорошо попрощались с Андреем Валерьевичем Тихоновым. Никаких обид нет. Высказали свое мнение: дисквалификация действительно очень суровая, но есть закон и правила - мы ничего не можем сделать. Мы уважаем и ценим Тихонова как футболиста и тренера. Например, когда он еще играл в футбол, то был моим кумиром. Мы сохранили хорошие отношения с тренером.

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Напомним, Тихонов возглавил "Астану" осенью 2020 года. Под его руководством команда стала серебряным призером чемпионата Казахстана сезона-2021. В ноябре "Астана" объявила об уходе российского специалиста.

В октябре текущего года Тихонов был дисквалифицирован в Казахстане на два года. Такая санкция была выписана после матча 25-го тура КПЛ с "Кайратом" в Алматы (0:1). В конце первого тайма "Астана" в полном составе покинула поле и отправилась в подтрибунное помещение. Сам российский специалист уже заявил о том, что не был инициатором такого решения. Позже футболисты вернулись на поле и матч был продолжен.