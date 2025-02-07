"Астана" сыграет с "Краснодаром" на сборах в ОАЭ
Футбольный клуб "Астана" определился с соперниками на учебно-тренировочных сборах в ОАЭ, передают Vesti.kz.
Футбольный клуб "Астана" определился с соперниками на учебно-тренировочных сборах в ОАЭ, передают Vesti.kz.
В целом столичный клуб проведет четыре товарищеских матча:
10 февраля - с "Галф Юнайтед";
13 февраля - с "Чжэцзян";
17 февраля - с "Краснодаром";
20 февраля - с самаркандским "Динамо".
"Астана" заняла второе место в таблице КПЛ-2024.
В межсезонье футболист сборной Казахстана отказал "Астане" ради "Кайрата" и Европы. А в семье легенды столичного клуба случилась трагедия.
Между тем "Челси" заработал 3 миллиарда на забившем "Астане" футболисте.
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