"Астана" сыграет с "Краснодаром" на сборах в ОАЭ

Футбольный клуб "Астана" определился с соперниками на учебно-тренировочных сборах в ОАЭ, передают Vesti.kz.

В целом столичный клуб проведет четыре товарищеских матча:

10 февраля - с "Галф Юнайтед";

13 февраля - с "Чжэцзян";

17 февраля - с "Краснодаром";

20 февраля - с самаркандским "Динамо".

"Астана" заняла второе место в таблице КПЛ-2024.

В межсезонье футболист сборной Казахстана отказал "Астане" ради "Кайрата" и Европы. А в семье легенды столичного клуба случилась трагедия.

Между тем "Челси" заработал 3 миллиарда на забившем "Астане" футболисте.

За трансферными новостями в КПЛ можно следить по этой ссылке.

Опять 25, или почему ряд клубов КПЛ и в этот раз начнут сезон в чужих городах