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КПЛ
7 февраля 23:18
 

"Астана" сыграет с "Краснодаром" на сборах в ОАЭ

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"Астана" сыграет с "Краснодаром" на сборах в ОАЭ ©ФК "Астана"

Футбольный клуб "Астана" определился с соперниками на учебно-тренировочных сборах в ОАЭ, передают Vesti.kz.

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Футбольный клуб "Астана" определился с соперниками на учебно-тренировочных сборах в ОАЭ, передают Vesti.kz.

В целом столичный клуб проведет четыре товарищеских матча:

10 февраля - с "Галф Юнайтед";

13 февраля - с "Чжэцзян";

17 февраля - с "Краснодаром";

20 февраля - с самаркандским "Динамо".


"Астана" заняла второе место в таблице КПЛ-2024.

В межсезонье футболист сборной Казахстана отказал "Астане" ради "Кайрата" и Европы. А в семье легенды столичного клуба случилась трагедия.

Между тем "Челси" заработал 3 миллиарда на забившем "Астане" футболисте.

За трансферными новостями в КПЛ можно следить по этой ссылке.

Опять 25, или почему ряд клубов КПЛ и в этот раз начнут сезон в чужих городах

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Астана ФК Межсезонье в КПЛ КПЛ Футбол ОАЭ

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