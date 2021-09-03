"Астана" сделала заявление по поводу долгов после новостей о трансферном бане и угрозе исключения из еврокубов

ФК "Астана" на своем официальном сайте и в соцсетях сделал заявление по поводу сложившейся финансовой ситуации, сообщают Vesti.kz.

Напомним, что ранее появились новости о том, что в случае, если до 8 октября не будет погашена кредиторская задолженность, образовавшаяся в период с 2016 по 2020 год, столичный клуб будет исключен из еврокубков. Также сообщалось, что на "Астану" наложен трансферный бан.

"Руководством футбольного клуба "Астана" совместно с "Фондом поддержки индустрии туризма и спорта" в данный момент проводится активная работа по устранению финансовых задолженностей.

Клуб решительно намерен разрешить данный вопрос, статус которого является одним из самых приоритетных на сегодняшний день. ФК "Астана" заявляет, что необходимые средства своевременно поступают в клуб и руководством проводится финансовый мониторинг ситуации.

Команда продолжит выступление во внутреннем чемпионате и на международной арене. Пресс-служба просит следить за дальнейшей информацией на официальном сайте клуба", - сообщается на сайте и в соцсетях клуба.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!