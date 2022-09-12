"Астана" решила судьбу экс-форварда сборной Казахстана и сделала новое назначение

В футбольном клубе "Астана" произошли перестановки в руководящем составе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации пресс-службы столичных, клуб покинул экс-форвард сборной Казахстана Мурат Тлешев, который занимал пост спортивного директора "Астаны". Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

На его место назначен Аскар Абильдаев, занимавший до этого должность советника генерального директора "Астаны". При этом новым советником гендиректора стал Саян Хамитжанов.

Напомним, "Астана" идет на втором месте в таблице казахстанской премьер-лиги (КПЛ), набрав 37 очков в 19 матчах. Следующую игру астанчане проведут на своем поле с "Тоболом" 14 сентября.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 19 12 3 4 28-19 39 2 Астана 19 11 4 4 42-17 37 3 Тобол 19 9 5 5 34-25 32 4 Шахтер 19 9 3 7 29-23 30 5 Кайрат 19 8 6 5 24-24 30 6 Атырау 19 7 7 5 24-21 28 7 Ордабасы 19 8 2 9 27-28 26 8 Тараз 19 6 7 6 24-21 25 9 Аксу Ак 19 7 2 10 23-31 23 10 Каспий 19 7 2 10 20-29 23 11 Кызыл-Жар 19 5 6 8 22-23 21 12 Туран 18 4 7 7 15-23 19 13 Акжайык 18 5 3 10 12-22 18 14 Махтаарал 19 3 5 11 16-34 14 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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