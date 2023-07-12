"Астана" рассталась с легионером

Сербский полузащитник Игор Иванович покинул "Астану", сообщают Vesti.kz. Столичный клуб отзаявил 25-летнего легионера.
Иванович перешел в "Астану" из солигорского "Шахтера" в марте этого года. В составе казахстанского клуба он провел девять матчей, в которых забил один гол и сделал один ассист.
После 16 матче "Астана" делит первое-второе место с "Ордабасы" (по 38 очков), но у шымкентского клуба есть игра в запасе.
Сегодня, 12 июля, "Астана" стартует в Лиге чемпионов. Прямая трансляция матча доступна здесь.
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