"Астана" проиграла в первом матче 2022 года

"Астана" уступила болгарскому клубу "Арда" в первом матче в году, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча состоялась на сборах в Турции. В первом тайме забитых голов зафиксировано не было. Во второй половине болгары отличились на 71-й минуте. Этот мяч стал единственным во встрече.
Напомним, "Астана" заняла второе место в КПЛ-2021. В зимнее межсезонье команда подписала Марко Милошевича, Артема Рахманова, Брайана Сильву, Камо Оганесяна, Аслана Дарабаева и победителя молодежного чемпионата мира в составе сборной Украины Даниила Бескоровайного, а ее новым главным тренером стал Срджан Благоевич, который ранее возглавлял "Каспий".