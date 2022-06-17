"Астана" приготовила "трансферную бомбу" перед Лигой конференций

"Астана" в качестве усиления линии обороны нацелилась на центрального защитника "Тобола" Алексу Амановича, сообщает Meta-ratings.kz.
С приходом в костанайский клуб сербского специалиста Милана Милановича "Тобол" перешел на схему 4-2-3-1.
При этой схеме на позиции двух центральных защитников могут сыграть Сергей Малый, Александр Марочкин, Жарко Томашевич и Алекса Аманович, однако легионера из Северной Македонии стали использовать левым защитником.
Это не устраивает балканского футболиста, поэтому за ситуацией вокруг Амановича следят в "Астане".
Источник называет переход легионера "трансферной бомбой", ведь он состоится перед стартом в еврокубках.
В текущем сезоне Аманович сыграл в девяти матчах, в которых забил один гол и отметился голевой передачей.
Напомним, "Астана" во втором квалификационном раунде Лиги конференций сыграет с польским "Ракувом". Игры этой стадии пройдут 21 и 28 июля.
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