"Астана" потеряла вратаря

Голкипер "Астаны" Александр Заруцкий выбыл на несколько дней из-за травмы. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

Отмечается, что он получил травму стопы в матче за молодежную команду в столичном дерби против "Жениса" и был заменен в перерыве. При этом ему удалось избежать серьезного повреждения, но несколько дней тренировочного процесса вратарь пропустит.

28-летний Заруцкий выступает за астанчан с 2021 года. В его карьере также были "Кайсар", "Иртыш", "Атырау", "Кызыл-Жар", "Шахтер". Провел два матча за молодежную сборную Казахстана.

Напомним, что в шестом туре КПЛ "Астана" потерпела сенсационное поражение. В следующем туре, 22 апреля, столичный клуб дома примет "Каспий".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Каспий 6 4 1 1 6-3 13 2 Кайрат 6 3 3 0 7-3 12 3 Тобол 6 3 2 1 9-5 11 4 Шахтер 5 3 1 1 11-4 10 5 Астана 6 3 0 3 6-6 9 6 Ордабасы 6 2 2 2 7-5 8 7 Тараз 6 2 2 2 5-5 8 8 Актобе 6 2 2 2 6-7 8 9 Атырау 6 2 1 3 5-6 7 10 Акжайык 5 2 1 2 2-3 7 11 Кызыл-Жар 6 1 2 3 3-6 5 12 Аксу Ак 5 1 1 3 4-6 4 13 Махтаарал 6 1 1 4 5-13 4 14 Туран 5 0 3 2 0-4 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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