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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Астана" подписала забивного нападающего из Африки

"Астана" подписала забивного нападающего из Африки
©ФК "Скендербеу"

"Астана" объявила о подписании новичка из Нигерии Ннамди Аханону. 22-летний нападающий перебрался в Казахстан из чемпионата Албании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он начал свою профессиональную карьеру в 2021 году на родине, откуда летом 2022-го бесплатно перешел в албанскую "Турбину" из второго дивизиона. Спустя еще год Аханону перебрался в другой клуб из этой страны, на этот раз из высшей лиги - "Скендербеу".

За несколько месяцев в составе "Скендербеу" Аханону провел 19 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал два ассиста. Команда идет на пятом месте в чемпионате из десяти возможных.

Аханону выступает в центре нападения и составит конкуренцию двум другим новичкам столичных - Карлитосу и Рамазану Каримову.

Следующий матч "Астаны" пройдет уже завтра, 7 апреля. Команда в гостях встретится с "Шахтером". Если Ннамди будет доступен к игре, то сможет дебютировать за клуб уже завтра.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 2 2 0 4-2 8
2 Кызылжар 4 2 1 1 8-2 7
3 Ордабасы 4 2 1 1 8-3 7
4 Актобе 3 2 1 0 7-2 7
5 Тобол 3 2 1 0 6-2 7
6 Елимай 4 2 1 1 4-4 7
7 Астана 4 2 0 2 4-2 6
8 Туран 4 1 1 2 2-3 4
9 Жетысу 3 1 1 1 1-2 4
10 Атырау 4 0 3 1 2-3 3
11 Шахтер 4 1 0 3 1-8 3
12 Женис 4 1 0 3 1-9 3
13 Кайсар 3 0 0 3 1-7 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Футбол КПЛ Астана ФК Казахстан Нигерия Албания Шахтер ФК

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