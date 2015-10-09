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"Астана" подписала полузащитника из Испании

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"Астана" подписала полузащитника из Испании ©ФК "Астана"

"Астана" продолжает активно работать над селекцией и в ближайшее время, с высокой вероятностью, объявит о переходе экс-игрока юношеской сборной Казахстана Дамира Тасболата, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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"Астана" продолжает активно работать над селекцией и в ближайшее время, с высокой вероятностью, объявит о переходе экс-игрока юношеской сборной Казахстана Дамира Тасболата, сообщает корреспондент Vesti.kz.

22-летний полузащитник уже прибыл в столицу Казахстана и находится в расположении столичного клуба. Тасболат ранее вызывался в юношескую сборную Казахстана. При этом Дамир воспитывался в испанском футболе и находился в системах таких клубов как "Монтаньеса" и "Сантс".

В Казахстане на профессиональном уровне Тасболат ранее нигде не выступал. Ожидается, что игрок будет заявлен за "Астану" в чемпионате страны в ближайшее время.

Отметим, что ранее "Астана" также подписала трех новичков: защитника Ивана Миладиновича, полузащитника Александра Меркеля и вингера Дамира Тасболата. Подробнее о новобранцах столичного клуба читайте здесь.

На этой неделе "Астана" стартует в еврокубках, в первом матче квалификации Лиги конференций подопечные Григория Бабаяна сыграют против албанского "Динамо Сити". Встреча пройдет 9 июля в Албании, ответная игра в Астане состоится 16 июля.

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