У "Астаны" внезапно появились новички. Но инвестора по-прежнему нет

"Астана" по-прежнему находится в неопределенной финансовой ситуации, однако столичный клуб неожиданно подписал сразу трёх новичков этим летом. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как расширилась обойма команды Григория Бабаяна и предположил, каким образом состоялись эти сделки.

Перед стартом квалификации Лиги конференций "Астана" усилила три позиции, подписав сразу двух опытных игроков и кандидата в сборную Казахстана.

В оборону из "Елимая" пришел атлетичный центральный защитник Иван Миладинович. Семейский клуб на удивление легко расстался с легионером, хотя команде Андрея Карповича тоже предстоит выступать в еврокубках и ротация им не помешает. Миладинович вписывается в профиль центрбека, которых предпочитает Бабаян, но другое дело, что в этой позиции у "Астаны" не было существенного кадрового дефицита. Возможно, это подписание связано с травмой Алибека Касыма и непонятными сроками его возвращения или же переходом на систему в три центральных защитника в рамках еврокубковых матчей.

В полузащите один столичный клуб на другой сменил Александр Меркель. Откровенно говоря, экс-хавбек "Милана" не впечатлил в "Женисе", но как это ни странно, статусно он в итоге пошел на повышение. Меркель, конечно, добавит вариантов в средней линии, но профильно "Астане" нужен был хавбек иного плана - более объемный и вариативный, но для ротации в КПЛ Александр конечно пригодится.

В атаке у "Астаны" наиболее сложная ситуация, поскольку выбор там действительно ограничен. Рамазан Каримов, Марин Томасов и Максат Абраев - практически всегда в основе и достойной альтернативы им не было. Но теперь появилась новая, интересная опция - это Дамир Марат. У 25-летнего вингера совсем не пошло в "Тоболе" (ни одного результативного действия в 10 матчах КПЛ), но, возможно, в "Астане" он покажет себя столь же эффективным и ярким, как это было в прошлом году в "Окжетпесе".

Но, пожалуй, главный вопрос относительно всех подписаний "Астаны" - откуда появились деньги? Нового инвестора в клубе по-прежнему нет. Продаж игроков тоже не было. Скорее всего, клуб просто сумел договориться с "Елимаем", "Тоболом" и "Женисом", подобрав тех футболистов, которые не были ключевыми в этих командах. Но тут ведь возникает вопрос и зарплаты для игроков.

Возможно, "Астана" все-таки потеряет кого-то из лидеров в ближайшее время. В частности, Ивана Башича, который провел отличный чемпионат мира-2026 в составе сборной Боснии и Герцеговины и спровоцировал интерес к себе даже из топ-лиг.

Напомним, что "Астана" сыграет первый матч квалификации Лиги конференций против албанского "Динамо Сити" уже на этой неделе. Эта игра состоится 9 июля в Албании, ответная встреча в Астане запланирована на 16 июля.

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