"Астана" отправляется в погоню? Прямая трансляция матчей 12-го тура КПЛ

Сегодня, 22 июня, состоятся два матча 12-го тура премьер-лиги чемпионата Казахстана по футболу, передает Vesti.kz.

В Петропавловске "Кызылжар" примет "Астану". Матч стартует в 18:00 по времени Астаны, а трансляция встречи пройдет в прямом эфире телеканала SPORT+. Параллельно талдыкурганский "Жетысу" дома сыграет с кызылординским "Кайсаром". Эту игру покажут на сайте QFL.

На данный момент лидерство в турнирной таблице у "Актобе" и "Ордабасы". У них по 19 очков. Третье место у алматинского "Кайрата", у которого на один балл меньше.

Черная полоса "Астаны" и очередное страдание "Тобола"? Превью к 12-му туру КПЛ