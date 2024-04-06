"Астана" отдала игрока сборной Казахстана в аренду

Столичная "Астана" отправила в аренду своего воспитанника Владислава Прокопенко. Этот сезон 23-летний полузащитник проведет в другом клубе из Астаны - "Женисе", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

Всю свою карьеру Прокопенко проводит в "Астане". В 2020-м его уже отдавали в аренду в "Актобе", а теперь его ждет второй опыт в другой команде.

Владислав дебютировал за "Астану" в 16-летнем возрасте еще в сезоне-2017. Всего за основную команду столичных провел 61 официальную игру. В них он отметился шестью голами и тремя ассистами.

В прошлом году он неоднократно вызывался в сборную Казахстана. Он трижды был запасным, но за главную команду страны пока не дебютировал.

Таким образом Владислав повторит достижение своего старшего брата Дениса Прокопенко, который в прошлом тоже поиграл и за "Астану", и за "Женис".