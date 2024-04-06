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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Астана" отдала игрока сборной Казахстана в аренду

"Астана" отдала игрока сборной Казахстана в аренду
©ФК "Астана"

Столичная "Астана" отправила в аренду своего воспитанника Владислава Прокопенко. Этот сезон 23-летний полузащитник проведет в другом клубе из Астаны - "Женисе", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

Всю свою карьеру Прокопенко проводит в "Астане". В 2020-м его уже отдавали в аренду в "Актобе", а теперь его ждет второй опыт в другой команде. 

Владислав дебютировал за "Астану" в 16-летнем возрасте еще в сезоне-2017. Всего за основную команду столичных провел 61 официальную игру. В них он отметился шестью голами и тремя ассистами.

В прошлом году он неоднократно вызывался в сборную Казахстана. Он трижды был запасным, но за главную команду страны пока не дебютировал.

Таким образом Владислав повторит достижение своего старшего брата Дениса Прокопенко, который в прошлом тоже поиграл и за "Астану", и за "Женис". 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 4 2 1 1 8-2 7
2 Тобол 3 2 1 0 6-2 7
3 Кайрат 3 2 1 0 4-2 7
4 Актобе 2 2 0 0 6-1 6
5 Астана 3 2 0 1 4-1 6
6 Ордабасы 3 1 1 1 7-3 4
7 Туран 3 1 1 1 2-2 4
8 Елимай 3 1 1 1 3-4 4
9 Жетысу 2 1 0 1 1-2 3
10 Женис 4 1 0 3 1-9 3
11 Атырау 3 0 2 1 1-2 2
12 Кайсар 2 0 0 2 1-6 0
13 Шахтер 3 0 0 3 0-8 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Астана ФК КПЛ Женис ФК Астана Актобе ФК

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