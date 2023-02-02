"Астана" объявила соперников на УТС в Турции

Футбольный клуб "Астана" опубликовал расписание товарищеских матчей на вторые учебно-тренировочные сборы в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ожидаются игры с командами "Бухара" (5 февраля), "Ворскла" (8 февраля), "Дила Гори" (11 февраля), "Химки" (17 февраля).
Еще один спарринг-партнер на 14 февраля определится в ближайшее время.
Сезон-2023 стартует 25 февраля. Ранее был представлен календарь КПЛ, Суперкубка и Кубка Казахстана.
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