"Астана" нашла усиление под еврокубки. Он играл в АПЛ

В летнее трансферное окно "Астана" попытается усилить несколько позиций перед стартом еврокубков. По информации корреспондента Vesti.kz, столичный клуб рассматривает игрока с опытом выступлений в английской премьер-лиге.

В "Астане" видят необходимость, в первую очередь, повысить качество и конкуренцию в средней линии. В частности, казахстанский клуб рассматривает кандидатуру опорного полузащитника Жана-Филиппа Гбамена. 28-летний хавбек ранее выступал за английский "Эвертон" и турецкий "Трабзонспор", а последний сезон провел в клубе французской Лиги 2 "Дюнкерк".

Возможности Гбамена хорошо известны главному тренеру "Астаны" Григорию Бабаяну, они вместе работали в ЦСКА в сезоне 2021/22. На данный момент ивуарийский полузащитник является свободным агентом. При этом на игрока претендует все тот же ЦСКА.

Отметим, что Бабаян после матча с "Ордабасы" говорил о вероятном приходе 3-4 новичков в ближайшее трансферное окно.

Напомним, что "Астана" после 11 матчей в чемпионате Казахстана занимает 8-е место, набрав 15 очков. В квалификации Лиги конференций первым соперником столичного клуба станет победитель пары Торпедо" (Беларусь) - "Милсами" (Молдова).