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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Астана" нашла усиление под еврокубки. Он играл в АПЛ

"Астана" нашла усиление под еврокубки. Он играл в АПЛ
©evertonfc.com

В летнее трансферное окно "Астана" попытается усилить несколько позиций перед стартом еврокубков. По информации корреспондента Vesti.kz, столичный клуб рассматривает игрока с опытом выступлений в английской премьер-лиге. 

В "Астане" видят необходимость, в первую очередь, повысить качество и конкуренцию в средней линии. В частности, казахстанский клуб рассматривает кандидатуру опорного полузащитника Жана-Филиппа Гбамена. 28-летний хавбек ранее выступал за английский "Эвертон" и турецкий "Трабзонспор", а последний сезон провел в клубе французской Лиги 2 "Дюнкерк".

Возможности Гбамена хорошо известны главному тренеру "Астаны" Григорию Бабаяну, они вместе работали в ЦСКА в сезоне 2021/22. На данный момент ивуарийский полузащитник является свободным агентом. При этом на игрока претендует все тот же ЦСКА. 

Отметим, что Бабаян после матча с "Ордабасы" говорил о вероятном приходе 3-4 новичков в ближайшее трансферное окно.

Напомним, что "Астана" после 11 матчей в чемпионате Казахстана занимает 8-е место, набрав 15 очков. В квалификации Лиги конференций первым соперником столичного клуба станет победитель пары Торпедо" (Беларусь) - "Милсами" (Молдова).

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 11 6 4 1 18-7 22
2 Актобе 11 6 4 1 18-8 22
3 Кайрат 11 5 3 3 13-10 18
4 Елимай 11 4 6 1 15-13 18
5 Атырау 11 4 5 2 10-5 17
6 Тобол 11 4 4 3 12-9 16
7 Кайсар 11 4 4 3 10-12 16
8 Астана 11 4 3 4 11-8 15
9 Жетысу 11 4 3 4 11-13 15
10 Кызылжар 11 2 4 5 10-10 10
11 Туран 11 2 3 6 8-13 9
12 Женис 12 2 2 8 7-21 8
13 Шахтер 11 2 1 8 5-19 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Астана ФК КПЛ Футбол ЦСКА Бабаян Григорий АПЛ Трансфер

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