"Астана" - "Актобе": что ждать от главного матча 17-го тура КПЛ?

В ближайшие выходные, 11-12 июля, в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) пройдут игры 17-го тура. Одним из самых захватывающих и интригующих должно стать противостояние в столице между "Астаной" и "Актобе". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о предстоящей встрече.

После 16 сыгранных матчей "Астана" и "Актобе" располагаются в турнирной таблице по-соседству: команда Григория Бабаяна занимает пятую строчку с 26 баллами, а коллектив Штефана Тарковича находится на шестом месте с 25 очками.

"Актобе" нанёс поражение "Астане" три недели назад

21 июня эти команды встречались в Актобе в рамках 14-го тура чемпионата. Эта игра обернулась победой красно-белых со счётом 2:0 - отличились легионеры Луиш Нани и Агустин Пасториса.

Хозяевам удалось проявить терпение и показать неплохую реализацию. Ведь "Астана" владела мячом более 65 процентов времени и перебила "Актобе" по общему количеству ударов - 17 против 12.

Теперь актюбинцы постараются вновь обыграть "Астану", воспользовавшись её плотным еврокубковым календарём. Но и "Астана" не хочет раздаривать очки прямым конкурентам, поэтому интрига жива.

"Астана" хороша дома, а "Актобе" плох в гостях

Сине-жёлтые довольно неплохо выступают на своём поле. В последних пяти матчах на "Астана Арене" у них четыре победы и одна ничья с общим счётом 10:3. Кроме того, в этом году "Астана" забивала во всех 11 матчах на "Астана Арене", а в премьер-лиге у них семь побед и три ничьих в десяти играх на этом стадионе.

У "Актобе", напротив, не лучшая ситуация в выездных матчах. В КПЛ в этом сезоне в гостях красно-белые вовсе не побеждали, а во всех турнирах не выигрывали три месяца, с тех пор, как обыграли скромный "Арыс" в Кубке Казахстана (4:0).

С последних выездных матчах "Актобе" проиграл "Жетысу" (0:1), поделил очки с "Окжетпесом" (2:2), а также уступил "Ордабасы" (0:2) и "Женису" (0:1). В этом плане перед предстоящим матчем у "Астаны" есть определённое преимущество.

Ротация против стартового состава?

"Астана" сыграла только в ночь с четверга на пятницу в Албании против "Динамо Сити" (1:0) в первом квалификационном раунде Лиги конференций. Путь обратно занимает почти сутки, поэтому на восстановление времени крайне мало.

Вряд ли Бабаян выставит тех же игроков, которые играли в Албании и которые будут восстанавливаться перед ответной встрече с "Динамо Сити". Но на других рассчитывать точно будет, в том числе на тех, кто получил лишь частичную нагрузку вчера. В их числе Иван Башич, Станислав Басманов, Александр Меркель, новички Иван Миладинович и Дамир Марат, а также другие футболисты.

"Актобе" в этом плане будет проще. Таркович не сможет рассчитывать из-за перебора жёлтых карточек на Темирлана Ерланова, но в остальном состав должен быть привычным. Нани, Артур Шушеначев и все остальные готовы, постепенно набирает форму и Георгий Зария.

"Астане" будет очень непросто в связи с плотным графиком и отсутствием выбора в состава, но нестабильность "Актобе" в выездных встречах не позволяет назвать их фаворитами этой игры. Матч может сложится как угодно, и важную роль могут сыграть даже мелкие детали.

Отметим, что матч "Астана" - "Актобе" пройдёт в воскресенье, 12 июля, и начнётся в 19:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал Qazsport.

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