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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Андрей Карпович попрощался с "Актобе"

Андрей Карпович попрощался с "Актобе"
©instagram.com/a.karpovich

Главный тренер футбольного клуба "Актобе" Андрей Карпович покидает свой пост. Об этом он проинформировал в соцсетях, опубликовав прощальный пост, передают Vesti.kz.

"Ни в одном городе Казахстана нет такого футбольного мира, такой атмосферы, как в Актобе. В этом я убедился за полтора года работы в "красно-белой" семье.

Но сегодня я прощаюсь с ней. И хочу выразить свою огромную благодарность этой армии болельщиков, чья поддержка способна подтолкнуть любого футболиста к подвигу и превозмоганию себя. Играть на Центральном стадионе имени Қобыланды Батыра - истинное удовольствие. Мне будет не хватать этого ощущения футбольного праздника, которое создавало лучшее движение в Казахстане - 13 сектор!

За эти 2 сезона мы выиграли серебро и бронзу. Хотя, когда я пришел в "Актобе", команда находилась в сложном положении и вряд ли мы тогда могли рассчитывать, что будем бороться за чемпионство.

Важнее для меня то, что мы вернули болельщикам их желание попасть на стадион, поддерживать свою команду. Это желание было настолько большим, что в клуб подавали свыше 50 тысяч заявок на приобретение билета. Это наша главная победа.

Выражаю благодарность всем болельщикам, футболистам, персоналу и руководству клуба. Хочу сказать спасибо руководителям региона и города за шанс и поддержку. Время, проведенное в Актобе, я никогда не забуду и буду вспоминать с большим удовольствием. Всем рахмет!", - написал Карпович в соцсетях.

Ранее сообщалось, что 42-летний Карпович возглавит "Елимай" из Семея, который по итогам сезона вышел в премьер-лигу из первой лиги.

В тренерской карьере Карповича также были петропавловский "Кызыл-Жар" и кокшетауский "Окжетпес".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Метки:
Карпович Андрей Актобе ФК КПЛ

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