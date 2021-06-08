Амбициозные задачи и связка с Тагыбергеном. Нужен ли Меркель "Тоболу"?

Уже не первый год Александра Меркеля связывают с возможным переходом в один из клубов КПЛ. Нынешним летом вновь возникли предположения, что игрок вернется в Казахстан, а именно в костанайский "Тобол". Корреспондент Vesti.kz проанализировал, нужен ли команде Григория Бабаяна 29-летний футболист.

Начнем с того, что Меркель завершил клубный сезон в составе саудовского "Аль-Файсали". Это был достойный игровой год для него, поскольку Алекс был игроком основы и помог клубу выиграть титул - Кубок Короля. Суммарно уроженец Алматы провел 25 матчей в местном чемпионате, забил один гол и отдал два ассиста. Контракт полузащитника с "Аль-Файсали" действует еще сезон, но все мы знаем, как непредсказуем футбольный рынок в странах персидского залива.

Нуждается ли "Тобол" в таком игроке, как Меркель? Сейчас центральных полузащитников со схожим набором качеств в Костанае двое - это Асхат Тагыберген и Душан Йованчич. Экс-игрок "Милана" чуть более тонкий игрок по сравнению с ними, он способен лучше продвигать мяч, хотя за это в "Тоболе" сейчас больше отвечают Серикжан Мужиков и Азат Нургалиев.

Крайне интересным выглядел бы дуэт Меркеля с Тагыбергеном - да, они оба не слишком хорошие разрушители, но такое сочетание позволило бы "Тоболу" больше и качественнее контролировать мяч и в определенных ситуациях лучше играть под давлением.

Возможно, Меркель рассматривается в "Тобол" как замена Йованчичу, который пока не впечатляет и не является игроком основы костанайского клуба. Нельзя исключать, что серб может уйти летом (у него полгода до конца контракта), и в таком случае игрок в центр поля точно потребуется.

Но даже при нынешней ситуации Меркель точно не помешает "Тоболу", ведь Бабаян всегда говорит о том, что ему нужна конкуренция в коллективе и желательно два равноценных игрока на каждую позицию.

В ближайшие месяцы "Тобол" ожидает сверхважный отрезок в сезоне, ведь команда имеет отличные шансы на чемпионство и с приходом Бабаяна достаточно амбициозно смотрит на выступление в еврокубках. Для решения этих задач "Тобол" старательно усиливает состав, но, кажется, это еще не все, и Меркель вполне может входить в планы клуба.

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