Алыкулов из "Кайрата" помог сборной Кыргызстана разгромить соперника в отборе к ЧМ-2022

Сборная Кыргызстана по футболу отметилась убедительной победой над Мьянмой в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 в зоне АФК, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча восьмого тура группового раунда прошла в Осаке и завершилась со счетом 8:1 в пользу кыргызстанцев.

У победителей отличились Турсунали Рустамов (22-я минута), Гулжигит Алыкулов (29-я), Фархат Мусабеков (34-я), Алимардон Шукуров (45-я), Мирлан Мурзаев (45+2-я, 61-я, 78-я) и Абай Боколеев (63-я). У проигравших один мяч отыграл Хлайн Бо Бо (69-я). При этом команда Мьянма играла в меньшинстве с 24-й минуты вследствие удаления Яна Наинга Оо.

Отметим, что Алыкулов, выступающий за "Кайрат" с прошлого года, вышел в стартовом составе и был заменен на 57-й минуте.

После этой игры Кыргызстан с десятью очками расположился на втором месте в группе F, Мьянма с отставанием на четыре балла идет на пятой строчке.

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