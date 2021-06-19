"Актобе" выступил с заявлением

Футбольный клуб "Актобе" прокомментировал слухи о том, что испытывает финансовые трудности, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"В ряде СМИ и соцсетях была опубликована недостоверная информация о том, что у "Актобе" закончились деньги и клубное руководство теперь не знает, чем платить футболистам за июнь.

"Актобе" официально сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что "Актобе" одержал вторую победу подряд в КПЛ при новом тренере Вахиде Масудове. В следующем туре, 22 июня, "красно-белые" на своем поле встретятся с "Кызыл-Жаром". С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

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