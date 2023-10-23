"Актобе" вынесли вердикт после упущенного шанса на чемпионство

"Актобе" раскритиковали за ничью с "Окжетпесом" (1:1) в рамках 25-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

"Актобе" потерял очки в матче с аутсайдером чемпионата Казахстана

"Актобе", не сумев обыграть "Окжетпес", почти наверняка выше третьего места не поднимется. Кто бы что ни говорил, а красно-белые чемпионский титул потеряли в матчах с аутсайдерами. Команде не сложилось обыгрывать команды слабее себя. Почти не помню, чтобы нынешний "Актобе" кого-то дожал на последних минутах.

Для "Окжетпеса" ничего не меняется в принципе. Очко с "Актобе" не стало спасительным, но очень важное. Синегорцам по-любому необходимо побеждать "Мактаарал" и тогда они гарантированно останутся в КПЛ. Однако без сегодняшнего балла не было бы точно этого шанса.

Подопечных Карповича ждет сложный матч с "Жетысу", который в зоне риска и которому позарез нужны очки", - пишет телеграм-канал Серый CARDINAL.