"Актобе" потерял очки в матче с аутсайдером чемпионата Казахстана

В 25-м туре чемпионата Казахстана "Окжетпес" сыграл вничью с "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Команда из Кокшетау открыла счет в конце первого тайма усилиями Жасулана Молдакараева. Во второй половине встречи "Актобе" выровнял положение, гол забил бразильский нападающий Шина.
Таким образом, "Актобе" потерял очки с аутсайдером КПЛ и теперь имеет 49 баллов в своем активе. Выше располагаются "Астана" (52 очка) и "Ордабасы" (55 очков).
В заключительном туре чемпионата Казахстана "Окжетпес" сыграет с "Мактааралом", в то время как "Актобе" примет дома "Жетысу".
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