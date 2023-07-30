Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle Таблица трансферов КПЛ
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

"Актобе" потерял очки в матче с аутсайдером КПЛ после разгромной победы в еврокубках

"Актобе" потерял очки в матче с аутсайдером КПЛ после разгромной победы в еврокубках
©ФК "Актобе"

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 17

Каспий - Актобе 2:2

Голы:

Умаев (Яшин), 14 (0:1); Таипи (Аврич), 18 (1:1); Аврич (Черномырдин), 43 (2:1); Шина - Дос Сантос (Сантана), 50 (2:2)
Турнирная таблица →

В Актау состоялся матч 17 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Местный "Каспий" принимал "Актобе", который всего двумя днями ранее одержал разгромную победу в Лиге конференций. Встреча завершилась ничьей 2:2.

Идрис Умаев вывел гостей вперед на 14 минуте.

Но вели в счете футболисты "Актобе" недолго. Уже на 18 минуте Шкиприм Таипи сравнял счет.

В концовке первого тайма Филип Аврич вывел "Каспий" вперед.

А на 50-й минуте 2:2 сделал Рожерио Дос Сантос.

Отметим, что концовку матча "Актобе" провел в меньшинстве. На 96 минуте был удален Максим Самородов.

Подробнее со статистикой встречи можно ознакомиться здесь

В 17 матчах КПЛ "Актобе" набрал 35 очков и остался на третьем месте турнирной таблицы, с которой можно ознакомиться ниже. От идущей второй "Астаны" подопечные Андрея Карповича отстают на четыре очка, а от лидирующего "Ордабасы" - на семь. 

"Каспий" же поднялся с последнего места турнирной таблицы на предпоследнее. 

 

 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42
2 Астана 18 12 3 3 23-14 39
3 Актобе 17 10 5 2 31-15 35
4 Кайрат 17 8 5 4 31-24 29
5 Кызылжар 16 9 1 6 17-14 28
6 Тобол 15 8 2 5 19-18 26
7 Атырау 16 6 5 5 18-19 23
8 Кайсар 17 6 3 8 18-20 21
9 Жетысу 16 6 2 8 16-24 20
10 Шахтер 17 5 3 9 19-23 18
11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14
12 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12
13 Каспий 17 2 5 10 17-30 11
14 Аксу Пв 17 3 2 12 14-29 11

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Каспий Актобе ФК КПЛ

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 21:00
КПЛ
©ФК "Актобе" "Актобе" потерял очки в матче с аутсайдером КПЛ после разгромной победы в еврокубках
Сегодня , 17:00
КПЛ
©ФК "Кызыл-Жар" "Эмоции переполняют". Али Алиев разобрал победу "Кызыл-Жара" над "Астаной"
Сегодня , 07:52
КПЛ
©ФК "Актобе" Прямая трансляция матчей "Каспий" - "Актобе" и "Атырау" - "Жетысу" в 17-м туре КПЛ
Сегодня , 00:11
КПЛ
©ФК "Шахтер" Видеообзор победы "Аксу" над "Шахтером" в чемпионате Казахстана
Вчера , 23:16
КПЛ
©ФК "Аксу" Минимальной победой завершился матч "Аксу" - "Шахтер" в чемпионате Казахстана
Вчера , 23:04
КПЛ
©ФК "Кайрат" "Кайсар" и "Кайрат" не выявили победителя в матче чемпионата Казахстана
Вчера , 21:57
КПЛ
©ФК "Астана" Видеообзор сенсационного поражения "Астаны" в матче чемпионата Казахстана
Вчера , 20:58
КПЛ
©ФК "Кызыл-Жар" Сенсацией завершился матч "Астаны" после разгрома в Лиге чемпионов
Вчера , 15:56
КПЛ
©ФК "Кайрат" "Кайрат" потерял трех игроков перед матчем чемпионата Казахстана
Вчера , 12:32
КПЛ
©Championat Asia "Кайрат" хотел перехватить узбекского вундеркинда у ЦСКА
Вчера , 12:01
КПЛ
©ФК БАТЭ В "Актобе" переходит полузащитник сборной Беларуси
Вчера , 09:31
КПЛ
©ФК "Астана" Прямая трансляция матчей "Кайрата" и "Астаны" в 17 туре чемпионата Казахстана
28 июля, 22:48
КПЛ
©ФК "Актобе" "Актобе" официально объявил о подписании легионера
28 июля, 18:43
КПЛ
©ФК "Астана" ФК "Астана" выиграл суд у бывшего руководителя
28 июля, 14:15
КПЛ
©ФК "Тобол" У "Тобола" новая звезда: он разорвал "Базель" и должен играть в сборной Казахстана
27 июля, 21:19
КПЛ
©ФК "Актобе" Главой "Актобе" стал аким города
27 июля, 16:14
КПЛ
©ФК "Актобе" Стала известна зарплата нового руководителя "Актобе" и невыгодная для клуба неустойка
27 июля, 12:24
КПЛ
©ФК "Актобе" В "Актобе" наступил хаос при новом руководителе. Фанаты требуют его отставки
26 июля, 13:03
КПЛ
©gnkdinamo.hr Растить игроков или покупать? "Астану" деклассировала лучшая академия Восточной Европы
25 июля, 21:58
КПЛ
©ФК "Актобе" Казахстанский клуб вернул бразильского нападающего
25 июля, 16:31
КПЛ
©ФК "Астана" Лучший защитник КПЛ? Как Аманович стал одним из лидеров "Астаны"
25 июля, 16:09
КПЛ
©ФК "Актобе" "Пора понять настоящую проблему". Лидер "Актобе" объяснил причину своего ухода
25 июля, 13:59
КПЛ
©ФК "Астана" Сборники в "Астане", украинцы в "Ордабасы" и талант в "Атырау". Итоги летнего трансферного окна в КПЛ
24 июля, 23:59
КПЛ
©ПАОК Казахстанский клуб объявил о переходе игрока с опытом выступлений в Серии A
24 июля, 22:18
КПЛ
©ФК "Актобе" "Актобе" отзаявил Видемона и еще одного легионера
24 июля, 17:32
КПЛ
©ФК "Тобол" Российский футболист покинул "Тобол"
24 июля, 12:21
КПЛ
©ФК "Астана" "Атырау" не стал идти нам навстречу". Хамитжанов - об "Астане" в Лиге чемпионов и потере лидера
24 июля, 11:03
КПЛ
©ФК "Тобол" Необязательно быть основным. Топ-5 эффективных бомбардиров КПЛ-2023
23 июля, 23:29
КПЛ
©ФК "Тобол" Видеообзор победы "Тобола" в матче чемпионата Казахстана
23 июля, 22:57
КПЛ
©ФК "Тобол" "Тобол" после победы всухую поднялся в таблице чемпионата Казахстана

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus