"Актобе" потерял очки в матче с аутсайдером КПЛ после разгромной победы в еврокубках

В Актау состоялся матч 17 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Местный "Каспий" принимал "Актобе", который всего двумя днями ранее одержал разгромную победу в Лиге конференций. Встреча завершилась ничьей 2:2.

Идрис Умаев вывел гостей вперед на 14 минуте.

Но вели в счете футболисты "Актобе" недолго. Уже на 18 минуте Шкиприм Таипи сравнял счет.

В концовке первого тайма Филип Аврич вывел "Каспий" вперед.

А на 50-й минуте 2:2 сделал Рожерио Дос Сантос.

Отметим, что концовку матча "Актобе" провел в меньшинстве. На 96 минуте был удален Максим Самородов.

Подробнее со статистикой встречи можно ознакомиться здесь.

В 17 матчах КПЛ "Актобе" набрал 35 очков и остался на третьем месте турнирной таблицы, с которой можно ознакомиться ниже. От идущей второй "Астаны" подопечные Андрея Карповича отстают на четыре очка, а от лидирующего "Ордабасы" - на семь.

"Каспий" же поднялся с последнего места турнирной таблицы на предпоследнее.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42 2 Астана 18 12 3 3 23-14 39 3 Актобе 17 10 5 2 31-15 35 4 Кайрат 17 8 5 4 31-24 29 5 Кызылжар 16 9 1 6 17-14 28 6 Тобол 15 8 2 5 19-18 26 7 Атырау 16 6 5 5 18-19 23 8 Кайсар 17 6 3 8 18-20 21 9 Жетысу 16 6 2 8 16-24 20 10 Шахтер 17 5 3 9 19-23 18 11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14 12 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 13 Каспий 17 2 5 10 17-30 11 14 Аксу Пв 17 3 2 12 14-29 11 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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