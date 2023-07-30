"Актобе" потерял очки в матче с аутсайдером КПЛ после разгромной победы в еврокубках

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 17
Голы:Умаев (Яшин), 14 (0:1); Таипи (Аврич), 18 (1:1); Аврич (Черномырдин), 43 (2:1); Шина - Дос Сантос (Сантана), 50 (2:2)
В Актау состоялся матч 17 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Местный "Каспий" принимал "Актобе", который всего двумя днями ранее одержал разгромную победу в Лиге конференций. Встреча завершилась ничьей 2:2.
Идрис Умаев вывел гостей вперед на 14 минуте.
Но вели в счете футболисты "Актобе" недолго. Уже на 18 минуте Шкиприм Таипи сравнял счет.
В концовке первого тайма Филип Аврич вывел "Каспий" вперед.
А на 50-й минуте 2:2 сделал Рожерио Дос Сантос.
Отметим, что концовку матча "Актобе" провел в меньшинстве. На 96 минуте был удален Максим Самородов.
Подробнее со статистикой встречи можно ознакомиться здесь.
В 17 матчах КПЛ "Актобе" набрал 35 очков и остался на третьем месте турнирной таблицы, с которой можно ознакомиться ниже. От идущей второй "Астаны" подопечные Андрея Карповича отстают на четыре очка, а от лидирующего "Ордабасы" - на семь.
"Каспий" же поднялся с последнего места турнирной таблицы на предпоследнее.
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