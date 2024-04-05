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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Актобе" потерял двух лидеров. Известна дикая причина

"Актобе" потерял двух лидеров. Известна дикая причина
©instagram.com/fcaktobe_official

Футбольный клуб "Актобе" понес потери в обороне. Речь идет о камерунце Габи Кики и представителе сборной Казахстана Багдате Каирове, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, одной из причин послужила "синтетика".

"Пожалели воду - получите травму.

Сразу два игрока "Актобе" получили повреждения. Это Габи Кики и Багдат Каиров. Одна из причин - искусственный газон ОСДЮСШОР по футболу. Точнее, не сама трава, а то, что ее не поливают водой.

После повреждений газон наконец начали поливать. Но неужели для этого нужно было ждать травм?! Вообще, наша беда в том, что мы сначала создаем себе проблемы, а затем героически их решаем", - пишет источник.

Отметим, что на 7 апреля у "Актобе" запланирована игра с "Атырау" в рамках четвертого тура премьер-лиги.

"Красно-белые" с 6 очками занимают третье место в таблице, а "нефтяники" с 2 очками находятся на 11-й строчке. При этом актюбинцы провели два матча, атыраусцы - три.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 2 2 0 4-2 8
2 Кызылжар 4 2 1 1 8-2 7
3 Ордабасы 4 2 1 1 8-3 7
4 Актобе 3 2 1 0 7-2 7
5 Тобол 3 2 1 0 6-2 7
6 Елимай 4 2 1 1 4-4 7
7 Астана 4 2 0 2 4-2 6
8 Туран 4 1 1 2 2-3 4
9 Жетысу 3 1 1 1 1-2 4
10 Атырау 4 0 3 1 2-3 3
11 Шахтер 4 1 0 3 1-8 3
12 Женис 4 1 0 3 1-9 3
13 Кайсар 3 0 0 3 1-7 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Актобе ФК КПЛ Футбол

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