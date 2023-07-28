"Актобе" официально объявил о подписании легионера

ФК "Актобе" объявил о подписании израильского полузащитника Ихаба Ганаема, сообщают Vesti.kz.
"27-летний центральный хавбек начинал профессиональную карьеру у себя на родине за "Бней-Сахнин", где провел в его составе несколько успешных сезонов.
Ганаем также защищал цвета молодежной сборной Израиля до 21 года.
Опорный полузащитник будет выступать за "Актобе" под 66-м номером. Во вчерашней игре против "Торпедо" он впервые попал в заявку красно-белых", - говорится в заявлении клуба.
Напомним, "Актобе" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций, который прошел в Кутаиси (Грузия), одержал победу над местным "Торпедо" со счетом 4:1.
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