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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Актобе" одержал третью победу подряд и сократил отставание от лидеров

"Актобе" одержал третью победу подряд и сократил отставание от лидеров
©ФК "Актобе"

В рамках 16-то тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) "Актобе" на своем поле обыграл "Кайсар". В этом матче все решил один гол, сообщают Vesti.kz.

Единственный мяч в компенсированное время первого тайма забил французский легионер хозяев поля Уго Видемон

Благодаря этому успеху "Актобе" продлил беспроигрышную серию до семи матчей и одержал третью победу кряду. На счету красно-белых 34 набранных очка, команда на пять очков отстает от лидирующих "Ордабасы" и "Астаны".

Что касается "Кайсара", то кызылординцы остались на восьмой строчке с 20-ю баллами. Их безвыигрышная серия составляет три игры.

 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 16 12 3 1 34-11 39
2 Астана 17 12 3 2 23-13 39
3 Актобе 16 10 4 2 29-13 34
4 Кайрат 15 8 3 4 29-22 27
5 Кызылжар 14 8 1 5 15-12 25
6 Тобол 14 7 2 5 17-18 23
7 Атырау 16 6 5 5 18-19 23
8 Кайсар 16 6 2 8 18-20 20
9 Жетысу 16 6 2 8 16-24 20
10 Шахтер 15 4 3 8 17-21 15
11 Окжетпес 16 4 2 10 14-21 14
12 Мактаарал 16 3 2 11 15-23 11
13 Каспий 15 2 4 9 15-27 10
14 Аксу Пв 16 2 2 12 12-28 8

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Метки:
Футбол КПЛ Актобе ФК Кайсар ФК

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