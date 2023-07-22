"Актобе" одержал третью победу подряд и сократил отставание от лидеров

В рамках 16-то тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) "Актобе" на своем поле обыграл "Кайсар". В этом матче все решил один гол, сообщают Vesti.kz.
Единственный мяч в компенсированное время первого тайма забил французский легионер хозяев поля Уго Видемон.
Благодаря этому успеху "Актобе" продлил беспроигрышную серию до семи матчей и одержал третью победу кряду. На счету красно-белых 34 набранных очка, команда на пять очков отстает от лидирующих "Ордабасы" и "Астаны".
Что касается "Кайсара", то кызылординцы остались на восьмой строчке с 20-ю баллами. Их безвыигрышная серия составляет три игры.
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