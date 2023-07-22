"Актобе" одержал третью победу подряд и сократил отставание от лидеров

В рамках 16-то тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) "Актобе" на своем поле обыграл "Кайсар". В этом матче все решил один гол, сообщают Vesti.kz.

Единственный мяч в компенсированное время первого тайма забил французский легионер хозяев поля Уго Видемон.

Благодаря этому успеху "Актобе" продлил беспроигрышную серию до семи матчей и одержал третью победу кряду. На счету красно-белых 34 набранных очка, команда на пять очков отстает от лидирующих "Ордабасы" и "Астаны".

Что касается "Кайсара", то кызылординцы остались на восьмой строчке с 20-ю баллами. Их безвыигрышная серия составляет три игры.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 16 12 3 1 34-11 39 2 Астана 17 12 3 2 23-13 39 3 Актобе 16 10 4 2 29-13 34 4 Кайрат 15 8 3 4 29-22 27 5 Кызылжар 14 8 1 5 15-12 25 6 Тобол 14 7 2 5 17-18 23 7 Атырау 16 6 5 5 18-19 23 8 Кайсар 16 6 2 8 18-20 20 9 Жетысу 16 6 2 8 16-24 20 10 Шахтер 15 4 3 8 17-21 15 11 Окжетпес 16 4 2 10 14-21 14 12 Мактаарал 16 3 2 11 15-23 11 13 Каспий 15 2 4 9 15-27 10 14 Аксу Пв 16 2 2 12 12-28 8 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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