"Актобе" объявил о возвращении вратаря

ФК "Актобе" объявил о подписании вратаря Игоря Трофимца, сообщают Vesti.kz.

Контракт футболиста с "красно-белыми", за которых он выступал с 2016 по 2019 год рассчитан на два года.

27-летний воспитанник "Актобе" выступал за "Ордабасы" и "Шахтер". В последнем сезоне Трофимец играл за "Аксу". На его счету десять матчей за павлодарцев во всех турнирах сезона-2023.