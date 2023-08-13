"Актобе" обошел "Астану" и вышел на второе место в КПЛ

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 19
Голы:Ньянгбо (Бессмертный), 36 (0:1); Караман, 57 (1:1)
"Актобе" и "Аксу" сыграли вничью в матче 19 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча КПЛ прошла в Павлодаре и завершилась со счетом 1:1.
Франк Ньянгбо вывел гостей вперед на 36 минуте.
А Динмухамед Караман сравнял на 57 минуте.
Подробная статистика матча доступна по этой ссылке.
"Актобе" сравнялся с "Астаной" по набранным очкам, но обошел ее в турнирной таблице по дополнительным показателям. Теперь подопечные Андрея Карповича идут на втором месте и отстают от лидирующего "Ордабасы" на шесть очков. Ознакомиться с положением команд можно ниже.
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