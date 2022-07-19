"Актобе" "нашли" новый стадион. Подробности

Появились эскизы обновленного Центрального стадиона в Актобе, сообщает телеграм-канал Kozhakhmet_inside_official. Ранее появилась информация, что арену реконструируют.
Председатель правления ФК "Актобе" Ерлан Джамантаев раннее рассказал об изменениях, которые будут произведены на стадионе, а лидер КПЛ должен будет проводить матчи на другой арене.
Добавим, что стадион на 13 с половиной тысяч зрителей был сдан в 1975 году, а затем был подведен под стандарты УЕФА.
Талант покинет "Актобе"? Самородов дорос до сборной и заинтересовал "Спартак", но теперь его критикуют
Реклама