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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Талант покинет "Актобе"? Самородов дорос до сборной и заинтересовал "Спартак", но теперь его критикуют

Талант покинет "Актобе"? Самородов дорос до сборной и заинтересовал "Спартак", но теперь его критикуют
©ФК "Актобе"

Один из самых талантливых нападающих страны Максим Самородов подвергся публичной критике со стороны руководства "Актобе", и это не самый приятный сигнал для болельщиков клуба. Корреспондент Vesti.kz анализирует ситуацию вокруг 20-летнего игрока. 

Пожалуй, после ухода Абата Аймбетова именно Самородов является тем воспитанником "Актобе", который способен не только выйти на уровень Абата, но даже превзойти его. С 2021 года Максим проделал путь от неизвестного паренька из первой лиги до дебюта за сборную против Франции, достойным показателем в первом сезоне КПЛ и вспыхнувшим интересом со стороны московского "Спартака". 

Этим летом за Самородовым пришел "Ахмат", который в условиях тесного российского рынка активно наблюдает за КПЛ (помимо представителя "Актобе", грозненцы наблюдают еще за несколькими игроками сборной Казахстана). По информации нескольких источников, "Ахмат" даже был готов выплатить небольшую компенсацию, но "Актобе" отказался. Это право клуба. Однако есть и обратная сторона. Вероятно, Самородов хочет попробовать себя за рубежом, и это тоже нормально. При этом его контракт с "Актобе" действует до конца года, а значит уже сейчас он законно может договариваться с любом клубом о соглашении и будущей зимой уйти свободным агентом.

Сезон Самородова в "Актобе" не назовешь грандиозным и прорывным, но и под оценку "провальный" он тоже не попадает. Максим - игрок ротации, весной он пару раз выскакивал на замену, взрывал игру и влиял на результаты. 

Летом в КПЛ он лишь раз появился в основе в четырех матчах. За 105 суммарных минут забил один гол (в статусном матче с "Астаной"). 

После старта Кубка Казахстана Андрей Карпович начал активно ротировать состав и предоставил больше времени игрокам ближайшего резерва. В первом туре Самородов был одним из лучших в игре с "Мактааралом" - ассист на Кенесова и в тройке лидеров по Instat, однако команда проиграла 2:3.

Дальше игра с "Тоболом" - снова минимальное поражение. С костанайцами Самородов действительно провел невнятный матч, но нельзя сказать, что другие сыграли на порядок лучше (по тем же показателям Instat хуже Максима оказались Шина и Рамазан Оразов). Однако неожиданно вся критика сваливается именно на Самородова. В частности, вот с такой оценкой выступил председатель совета директоров ФК "Актобе" Руслан Хамбаров: 

"Максим Самородов провел ужасный матч! С такой игрой ему даже на замену выходить не стоит. Думаю ему следует сделать для себя серьезные выводы. На счет того, что он поймал звезду, 100 процентов согласен. Я ему после игры высказал, что о нем думаю". 

Крайне редко по итогам одного матча мы встречали подобную оценку действий игрока (причем своего воспитанника) со стороны руководителей клубов. Неужели вся проблема в одном матче с "Тоболом"? Но почему же критика не звучит, когда Жерар Гоу привозит больше десятка лишних килограмм на сборы? Почему от бразильца Шины терпеливо ждали продуктивной игры, а на одного из самых молодых игроков команды мгновенно совершается давление? Почему в клуб приходят игроки-призраки вроде Мате Црнцевича? Эти примеры выглядят гораздо более логичными для критики. 

В этой связи интересна и объективна оценка ситуации со стороны болельщиков "Актобе", которые известны своей требовательностью. Но даже они не увидели поводов для масштабной критики Самородова. 

"Да, возможно, Максим провел не самый лучший матч, но критиковать на публику, это неправильно. Все ошибаются и на ошибках учатся.

Ни один игрок не может сыграть все свои матчи на 100 процентов. При малейшей возможности вы спешите хейтить футболиста. Максу всего 20 лет, и он один из самых перспективных футболистов Казахстана. Мы всегда радовались успехам актюбинских воспитанников, поддерживали. Ведь совсем недавно Самородов был героем, весь стадион кричал его имя...надеемся, что вы не помните.

И у Максима все впереди! Давайте поддерживать наших игроков", - с таким заявлением выступило одно из главных фанатских сообществ "Актобе". 

Во многих футбольных странах особый спрос именно с легионеров, ведь они должны превосходить местных и быть примером. В Казахстане порой получается все наоборот. Опять же, давайте сравним Самородова на фоне бразильца Шины. Это неплохой игрок, по сравнению исключительно лишь из-за аналогичных амплуа футболистов. У Самородова в КПЛ-2022 - 12 матчей, 521 минута, 1 гол, 2 ассиста. У Шины - 15 матчей, 1028 минут, 1 гол, 3 ассиста. Как видим, результативность почти равная, хотя 20-летний казахстанец провел на поле вдвое меньше по времени.

Так, может, проблема не в игре, а все-таки в контракте?

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 15 9 2 4 22-17 29
2 Астана 15 8 3 4 33-16 27
3 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26
4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25
5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23
6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23
7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22
8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21
9 Шахтер 15 6 2 7 24-22 20
10 Аксу Ак 15 5 2 8 14-23 17
11 Туран 14 3 7 4 11-14 16
12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15
13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12
14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10

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Метки:
Актобе ФК Сборная РК по футболу КПЛ

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