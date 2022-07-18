"Актобе" лидирует в КПЛ, но "потеряет" стадион. Подробности

Председатель правления ФК "Актобе" Ерлан Джамантаев в интервью изданию "Диапазон" рассказал, когда начнутся работы по реконструкции Центрального стадиона и как будут улучшать арену.
По информации источника, работы обсуждались еще в прошлом году, а сейчас появились подробности.
"Если не будет форс-мажора, то все готово, чтобы Центральный стадион подошел к реконструкции. Планируется, что работы начнут осенью, – рассказал Джамантаев. – Там будут грандиозные изменения, пересмотрят фасад, полностью перестелют поле.
Команды будут выходить с одной стороны, а не с разных, как сейчас. Установят турникеты, чтобы человек с билетом проходил через них, чтобы все цивилизованно было. Еще планируется беговая дорожка".
Если стадион закроют на ремонт до конца сезона премьер-лиги, то футбольная команда "Актобе" будет проводить домашние игры на запасном стадионе.
Добавим, что "Актобе" лидирует в КПЛ после 15 проведенных игр, набрав 29 очков.
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