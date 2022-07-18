"Актобе" лидирует в КПЛ, но "потеряет" стадион. Подробности

Председатель правления ФК "Актобе" Ерлан Джамантаев в интервью изданию "Диапазон" рассказал, когда начнутся работы по реконструкции Центрального стадиона и как будут улучшать арену.

По информации источника, работы обсуждались еще в прошлом году, а сейчас появились подробности.

"Если не будет форс-мажора, то все готово, чтобы Центральный стадион подошел к реконструкции. Планируется, что работы начнут осенью, – рассказал Джамантаев. – Там будут грандиозные изменения, пересмотрят фасад, полностью перестелют поле.

Команды будут выходить с одной стороны, а не с разных, как сейчас. Установят турникеты, чтобы человек с билетом проходил через них, чтобы все цивилизованно было. Еще планируется беговая дорожка".

Если стадион закроют на ремонт до конца сезона премьер-лиги, то футбольная команда "Актобе" будет проводить домашние игры на запасном стадионе.

Добавим, что "Актобе" лидирует в КПЛ после 15 проведенных игр, набрав 29 очков.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 15 9 2 4 22-17 29 2 Астана 15 8 3 4 33-16 27 3 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26 4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23 7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22 8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 9 Шахтер 15 6 2 7 24-22 20 10 Аксу Ак 15 5 2 8 14-23 17 11 Туран 14 3 7 4 11-14 16 12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15 13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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