КПЛ
Сегодня 18:44
 

Агент экс-игрока "Барселоны" прокомментировал вариант из Казахстана

Фелипе Мело, представитель полузащитника литовского "Паневежиса" Лукаса де Вега, заявил, что решение о будущем футболиста пока не принято, передают Vesti.kz.

Фелипе Мело, представитель полузащитника литовского "Паневежиса" Лукаса де Вега, заявил, что решение о будущем футболиста пока не принято, передают Vesti.kz.

"Все варианты открыты"

"Соглашение с клубом из ОАЭ? На данный момент мы не приняли ни одного предложения – все варианты открыты. "Кайсару" никто не отказывал", – сказал агент в интервью ASnews.kz.


Ранее сообщалось, что воспитанник "Барселоны" отверг предложение "волков" ради перехода в команду из ОАЭ. Его контракт с "Паневежисом" истекает в конце текущего года.

В минувшем сезоне Де Вега провёл 36 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал два ассиста. В академии "сине-гранатовых" полузащитник играл вместе с Алехандро Бальде, Гави и Ансу Фати.

В текущее межсезонье казахстанец Андрей Ферапонтов стал новым главным тренером кызылординского клуба, сменив на этом посту россиянина Виктора Кумыкова.

"Кайсар" занял 11-е место в итоговой таблице КПЛ-2025.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

