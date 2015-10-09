Агент экс-игрока "Барселоны" прокомментировал вариант из Казахстана

Фелипе Мело, представитель полузащитника литовского "Паневежиса" Лукаса де Вега, заявил, что решение о будущем футболиста пока не принято, передают Vesti.kz.

"Все варианты открыты"

"Соглашение с клубом из ОАЭ? На данный момент мы не приняли ни одного предложения – все варианты открыты. "Кайсару" никто не отказывал", – сказал агент в интервью ASnews.kz.

Ранее сообщалось, что воспитанник "Барселоны" отверг предложение "волков" ради перехода в команду из ОАЭ. Его контракт с "Паневежисом" истекает в конце текущего года.

В минувшем сезоне Де Вега провёл 36 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал два ассиста. В академии "сине-гранатовых" полузащитник играл вместе с Алехандро Бальде, Гави и Ансу Фати.

В текущее межсезонье казахстанец Андрей Ферапонтов стал новым главным тренером кызылординского клуба, сменив на этом посту россиянина Виктора Кумыкова.

"Кайсар" занял 11-е место в итоговой таблице КПЛ-2025.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!