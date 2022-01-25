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5 миллионов в месяц. Озвучены зарплаты Суюмбаева и Тунгышбаева в новом клубе

5 миллионов в месяц. Озвучены зарплаты Суюмбаева и Тунгышбаева в новом клубе
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Стали известны зарплаты двух новичков павлодарского "Аксу"Гафуржана Суюмбаева и Еркебулана Тунгышбаева, сообщает телеграм-канал "СпортРадар.kz".

По информации источника, футболисты будут зарабатывать по пять миллионов тенге в месяц. Это при том, что весь бюджет "Аксу" составляет 902 миллиона тенге. Таким образом, только оклады двух новичков съедят девятую часть этой суммы.

Однако в самом "Аксу" эту информацию опровергли, заявив, что "при подписании контрактов клуб действует строго в рамках бюджета, утвержденного на сезон 2022 года".

Напомним, что футболисты присоединились к "Аксу" на сборах в Турции. Ранее 31-летний Суюмбаев защищал цвета "Кайрата" и был капитаном алматинского клуба. В предыдущем сезоне казахстанский защитник получил тяжелую травму и с лета не выходил на поле.

Тунгышбаев после ухода из "Кайрата" в начале 2021 года реанимировал карьеру в "Ордабасы", благодаря чему вернулся в сборную Казахстана.

Дебютант КПЛ подписал бывших футболистов "Кайрата"

 

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Метки:
Аксу ФК Кайрат ФК Футбольные трансферы Межсезонье в КПЛ КПЛ

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