5 миллионов в месяц. Озвучены зарплаты Суюмбаева и Тунгышбаева в новом клубе

Стали известны зарплаты двух новичков павлодарского "Аксу" - Гафуржана Суюмбаева и Еркебулана Тунгышбаева, сообщает телеграм-канал "СпортРадар.kz".

По информации источника, футболисты будут зарабатывать по пять миллионов тенге в месяц. Это при том, что весь бюджет "Аксу" составляет 902 миллиона тенге. Таким образом, только оклады двух новичков съедят девятую часть этой суммы.

Однако в самом "Аксу" эту информацию опровергли, заявив, что "при подписании контрактов клуб действует строго в рамках бюджета, утвержденного на сезон 2022 года".

Напомним, что футболисты присоединились к "Аксу" на сборах в Турции. Ранее 31-летний Суюмбаев защищал цвета "Кайрата" и был капитаном алматинского клуба. В предыдущем сезоне казахстанский защитник получил тяжелую травму и с лета не выходил на поле.

Тунгышбаев после ухода из "Кайрата" в начале 2021 года реанимировал карьеру в "Ордабасы", благодаря чему вернулся в сборную Казахстана.

Дебютант КПЛ подписал бывших футболистов "Кайрата"